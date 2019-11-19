Букмекери дали прогноз на матч Локомотив — Байєр у рамках п’ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20.

Локомотив у вівторок, 26 листопада, проведе матч п’ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20, в якому залізничники на стадіоні РЖД Арена у Москві зіграють проти німецького Байєра. Початок матчу о 19.55.

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На думку букмекерів фаворитом матчу є підопічні Петера Боса. На перемогу Байєра приймають ставки з коефіцієнтом 2.07. Успіх московського клубу оцінюють в 3.50. Нічийний результат зустрічі — 3.50.

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Фото: Bayer 04 Leverkusen, ФК Локомотив