Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес таємно одружилися у Марокко, пишуть ЗМІ.
У Марокко відбулося весілля нападника Ювентуса Кріштіану Роналду та його обраниці Джорджини Родрігес.
Як пишуть ЗМІ, церемонія одруження була закритою для громадськості. Журналісти припускають, що причиною секретності стали погані відносини між матір’ю Роналду і Джорджиною.
Зірковий футболіст поки офіційно не підтвердив інформацію про своє весілля.
Читайте: ДНК Роналду співпала зі зразком, який знайшли на платті Майорги – The Sun
Родрігес і Роналду почали стосунки в 2016 році. У 2017 році у них народилася дочка.
Нагадаємо, Джорджина Родрігес еротично станцювала у рекламі нижньої білизни Yamamay.
Джерело: Clarin
Фото: georginagio
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+