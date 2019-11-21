Офіційний сайт УЄФА оприлюднив рейтинг найкращих футболістів турніру FedEx Performance Zone Euro 2020.

Лідером рейтингу найкращих гравців відбіркового турніру чемпіонату Європи 2020 за версією FedEx Performance Zone став нідерландський форвард Мемфіс Депай, який набрав 2607 очок. На другій сходинці опинився ще один нідерландець Френкі де Йонг (2518 очок). Третя сходинка у голкіпера Англії Джордана Пікфорда (2401 очок).

Найкращим за версією алгоритму FedEx у національній збірній України став воротар Андрій Пятов. Він опинився на 19 позиції з 1458 очками. Також до сотні потрапив хавбек Руслан Маліновський (77 місце, 914 очок). Третім найкращим українцем у рейтингу став захисник Микола Матвієнко на 114 місці (796 очок).

Читайте: Відбір на Євро-2020: хто зіграє у стикових матчах

Виступи всіх футболістів оцінювалися за допомогою спеціально розробленого алгоритму, після чого гравцям надавалися бали.

У рейтингу домінує збірна Нідерландів: чотири футболісти помаранчевих розташувалися на перших п’яти рядках списку.

Топ-10 рейтингу виглядає наступним чином:

1. Мемфіс Депай (Голландія) – 2607 очок;

2. Френкі Де Йонг (Голландія) – 2518 очок;

3. Джордан Пікфорд (Англія) – 2401 очко;

4. Маттейс де Лігт (Голландія) – 2195 очок;

5. Яспер Сіллессен (Голландія) – 1885 очок;

6. Антуан Грізманн (Франція) – 1878 очок;

7. Бернарду Сілва (Португалія) – 1847 очок;

8. Рубен Діаш (Португалія) – 1785 очок;

9. Серхіо Рамос (Іспанія) – 1783 очки;

10. Кріштіану Роналду (Португалія) – 1763 очки.

З повною версією рейтингу можна ознайомитися на офіційному сайті UEFA.

До речі, визначився перший суперник збірної Україна на Євро-2020.