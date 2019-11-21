PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Динамо проведе матч без глядачів та заплатить штраф за поведінку фанатів

КДК УАФ покарав київське Динамо за поведінку їхніх фанатів у матчі проти донецького Шахтаря.

Динамо Шахтер

Київське Динамо повинно сплатити штраф у розмірі 500 тис. грн, а також проведе матч без глядачів. Таке рішення ухвалив КДК УАФ на черговому засіданні.

Також біло-сині отримала матч без глядачів умовно з випробувальним терміном до кінця сезону-2019/20.

Нагадаємо, у матчі 14-го туру чемпіонату України з футболу між Шахтарем та Динамо на ОСК Металіст у Харкові вболівальники киян імітували звуки мавп, проявивши расизм стосовно гравців Шахтаря. Гру зупинили на декілька хвилин.

Читайте: Факт расизму під час матчу з Шахтарем потрібно довести – Динамо

Капітан донецької команди Тайсон у відповідь на дії фанатів Динамо показав середній палець та запустив м’яч у напрямку фанатської трибуни киян. Бразильця вилучили з поля і, попри прохання FIFPro про відміну дії червоної картки, рішення про дискваліфікацію залишилося в дії.

Пізніше поліція Харкова заявила про відкриття кримінального провадження за фактом неправомірного поведінки уболівальників Динамо під час матчу.

Джерело: УАФ

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Андрей Павелко
Рада створила ТСК для розслідування корупції в українському футболі
Манчестер Сити
Манчестер Сіті зробив подарунок для 114 фанатів, які відвідали гру з Шахтарем
Від трьох років в’язниці: арбітр матчу Шахтар – Динамо зафіксував расизм
Від трьох років в’язниці: арбітр матчу Шахтар – Динамо зафіксував расизм
Факт расизму під час матчу з Шахтарем потрібно довести – Динамо
Факт расизму під час матчу з Шахтарем потрібно довести – Динамо
Шахтар-Динамо
Відповів на образи: Тайсон показав непристойний жест фанатам Динамо
Шахтар - Динамо
Шахтар здобув впевнену перемогу у матчі з Динамо
Повтор битви у Києві: Копенгаген і Динамо розписали нічию
Повтор битви у Києві: Копенгаген і Динамо розписали нічию
Копенгаген – Динамо Київ – 1:1 – онлайн-трансляція матчу Ліги Європи
Копенгаген – Динамо Київ – 1:1 – онлайн-трансляція матчу Ліги Європи
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка