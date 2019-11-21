КДК УАФ покарав київське Динамо за поведінку їхніх фанатів у матчі проти донецького Шахтаря.

Київське Динамо повинно сплатити штраф у розмірі 500 тис. грн, а також проведе матч без глядачів. Таке рішення ухвалив КДК УАФ на черговому засіданні.

Також біло-сині отримала матч без глядачів умовно з випробувальним терміном до кінця сезону-2019/20.

Нагадаємо, у матчі 14-го туру чемпіонату України з футболу між Шахтарем та Динамо на ОСК Металіст у Харкові вболівальники киян імітували звуки мавп, проявивши расизм стосовно гравців Шахтаря. Гру зупинили на декілька хвилин.

Читайте: Факт расизму під час матчу з Шахтарем потрібно довести – Динамо

Капітан донецької команди Тайсон у відповідь на дії фанатів Динамо показав середній палець та запустив м’яч у напрямку фанатської трибуни киян. Бразильця вилучили з поля і, попри прохання FIFPro про відміну дії червоної картки, рішення про дискваліфікацію залишилося в дії.

Пізніше поліція Харкова заявила про відкриття кримінального провадження за фактом неправомірного поведінки уболівальників Динамо під час матчу.