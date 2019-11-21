Лівий захисник збірної України Віталій Миколенко увійшов у символічну збірну відбору на чемпіонат Європи за версією порталу Transfermarkt.

Авторитетний портал Transfermarkt опублікував символічну збірну відбіркового турніру на Євро-2020.

До одинадцятки футболістів потрапив український захисник Віталій Міколенко. Портал оцінив його вартість у €6 млн – вона є найменшою серед інших футболістів, які потрапили до збірної.

Загальна вартість гравців у команді складає €626 млн.

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Символічна збірна за версією Transfermarkt виглядає наступним чином:

Голкіпер : Мерт Гюнок (Туреччина)

: Мерт Гюнок (Туреччина) Захисники : Йозуа Кімміх (Німеччина), Тобі Алдервейрелд (Бельгія), Чаглар Сьоюнджю (Туреччина), Віталій Міколенко (Україна)

: Йозуа Кімміх (Німеччина), Тобі Алдервейрелд (Бельгія), Чаглар Сьоюнджю (Туреччина), Віталій Міколенко (Україна) Півзахисники : Джорджиньо Вейналдум (Нідерланди), Ніколо Барелла (Італія), Крістан Еріксен (Данія)

: Джорджиньо Вейналдум (Нідерланди), Ніколо Барелла (Італія), Крістан Еріксен (Данія) Нападники: Серж Гнабрі (Німеччина), Гаррі Кейн (Англія), Криштіану Роналду (Португалія)

Нагадаємо, визначився перший суперник збірної України на груповому етапі Євро-2020.