Авторитетний портал Transfermarkt опублікував символічну збірну відбіркового турніру на Євро-2020.

До одинадцятки футболістів потрапив український захисник Віталій Міколенко. Портал оцінив його вартість у €6 млн – вона є найменшою серед інших футболістів, які потрапили до збірної.

Загальна вартість гравців у команді складає €626 млн.

Символічна збірна за версією Transfermarkt виглядає наступним чином:

Our team of the #EuropeanQualifiers! pic.twitter.com/HktZnNuBpL

— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) November 21, 2019