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Збірна за €626 млн: Міколенко потрапив в одну компанію з Роналду

Лівий захисник збірної України Віталій Миколенко увійшов у символічну збірну відбору на чемпіонат Європи за версією порталу Transfermarkt.

Виталий Миколенко

Авторитетний портал Transfermarkt опублікував символічну збірну відбіркового турніру на Євро-2020.

До одинадцятки футболістів потрапив український захисник Віталій Міколенко. Портал оцінив його вартість у €6 млн – вона є найменшою серед інших футболістів, які потрапили до збірної.

Загальна вартість гравців у команді складає €626 млн.

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Символічна збірна за версією Transfermarkt виглядає наступним чином:

  • Голкіпер: Мерт Гюнок (Туреччина)
  • Захисники: Йозуа Кімміх (Німеччина), Тобі Алдервейрелд (Бельгія), Чаглар Сьоюнджю (Туреччина), Віталій Міколенко (Україна)
  • Півзахисники: Джорджиньо Вейналдум (Нідерланди), Ніколо Барелла (Італія), Крістан Еріксен (Данія)
  • Нападники: Серж Гнабрі (Німеччина), Гаррі Кейн (Англія), Криштіану Роналду (Португалія)

Нагадаємо, визначився перший суперник збірної України на груповому етапі Євро-2020.

Фото: Dreamstime

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