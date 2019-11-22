Фламенго та Рівер Плейт зійдуться на стадіоні Монументаль у Лімі у фіналі Кубка Лібертадорес 2019.
У фіналі Копа Лібертадорес 2019 зійдуться Фламенго та Рівер Плейт. Матч відбудеться у суботу, 23 листопада, на стадіоні Монументаль у Лімі.
На думку букмекерів фаворитом матчу є підопічні Жоржі Жезуша. На перемогу Фламенго приймають ставки з коефіцієнтом 2.28. Успіх аргентинського клубу оцінюють в 3.40. Нічийний результат зустрічі — 3.15.
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Стартовий свисток у фінальному матчі Кубка Лібертадорес пролунає о 22:00 за київським часом, 23 листопада.
Нагадаємо, у півфіналі Рівер Плейт обіграв Бока Хуніорс, а Фламенго розгромив Греміо.
Фото: Flamengo, River Plate
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