Фламенго та Рівер Плейт зійдуться на стадіоні Монументаль у Лімі у фіналі Кубка Лібертадорес 2019.

У фіналі Копа Лібертадорес 2019 зійдуться Фламенго та Рівер Плейт. Матч відбудеться у суботу, 23 листопада, на стадіоні Монументаль у Лімі.

На думку букмекерів фаворитом матчу є підопічні Жоржі Жезуша. На перемогу Фламенго приймають ставки з коефіцієнтом 2.28. Успіх аргентинського клубу оцінюють в 3.40. Нічийний результат зустрічі — 3.15.

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Стартовий свисток у фінальному матчі Кубка Лібертадорес пролунає о 22:00 за київським часом, 23 листопада.

Нагадаємо, у півфіналі Рівер Плейт обіграв Бока Хуніорс, а Фламенго розгромив Греміо.

Фото: Flamengo, River Plate