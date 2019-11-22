Голкіпер Реджани Маттео Вольтоліні отримав бан від свого ж клубу за незвичний вчинок.

Футбольний клуб Реджана, який виступає у третьому за силою лізі Італії, відсторонив на тиждень від тренувань голкіпера команди Маттео Вольтоліні.

Клуб ухвалив таке рішення після того, як у мережі з’явилося відео, як футболіст займається сексом з моделлю Джульєт Феррарі.

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Футболіст не брав участі у матчі проти Віс Песаро у неділю, а після гри вирушив до нічного клубу. Там він чимало випив, познайомився з місцевою моделлю та вступив з нею у статевий акт. Хтось з відвідувачів зафільмував цей процес та виклав в мережу.

Тепер Вольтоліні має намір подати до суду на автора відеозапису за вторгнення у приватне життя.

Контракт Вольтоліні з його нинішньою командою розрахований до 2021 року, трансферна вартість гравця складає €100 тис.

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