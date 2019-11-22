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Факти / Спорт

Ювентус — Атлетіко: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Букмекери дали прогноз на матч Ювентус — Атлетіко у рамках п’ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20.

Ювентус Атлетико

Ювентус у вівторок, 26 листопада, проведе матч п’ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20, в якому б’янконері на стадіоні Альянц Арена у Турині зіграють проти мадридського Атлетіко. Початок матчу о 22.00.

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На думку букмекерів фаворитами матчу є підопічні Мауріціо Саррі. На перемогу Ювентуса приймають ставки з коефіцієнтом 2.10. Успіх іспанського клубу оцінюють в 3.95. Нічийний результат зустрічі — 3.10.

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Фото: JuventusFC, Atlético de Madrid

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