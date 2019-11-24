Деонтей Вайлдер програвав Луїсу Ортісу під час бою, але зміг перемогти завдяки нокаутуючому удару.

Американець Деонтей Вайлдер 10-й раз захистив свій титул WBC у суперважкій вазі, перемігши нокаутом кубинця Луїса Ортіса у Лас-Вегасі.

При цьому Ортіс виграв перші шість раундів поєдинку, але впав від нищівного удару Вайлдера у сьомому.

Тепер в активі 34-річного Уайлдера 42 перемоги (41 нокаутом) і одна нічия, на професійному рингу він не програвав жодного разу.

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Це був вже другий бій між Вайлдером і Ортісом. У 2018 році Деонтей вперше відправив Луїса в нокдаун у п’ятому раунді, а потім остаточно поклав суперника в десятому.

Нагадаємо, 22 лютого 2020 року Вайлдер проведе бій з британцем Тайсоном Ф’юрі. Перший поєдинок цих боксерів закінчився унічию.

Фото: bronzebomber