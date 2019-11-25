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Факти / Спорт

Барселона — Боруссія: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Букмекери дали прогноз на матч Барселона — Боруссія Дортмунд у рамках п’ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20.

Барселона Боруссия Дортмунд

Барселона у середу, 27 листопада, проведе матч п’ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20, в якому блаугранас на стадіоні Камп Ноу у Барселоні зіграють проти дортмундської Боруссії. Початок матчу о 22.00.

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На думку букмекерів фаворитами матчу є підопічні Ернесто Вальверде. На перемогу Барселони приймають ставки з коефіцієнтом 1.58. Успіх німецького клубу оцінюють в 5.60. Нічийний результат зустрічі — 4.50.

Також Факти ICTV пропонують ознайомитися з прогнозом букмекерів на матч Валенсія — Челсі.

Фото: FC Barcelona, Borussia Dortmund

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