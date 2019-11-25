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Манчестер Сіті — Шахтар: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Букмекери дали прогноз на матч Манчестер Сіті — Шахтар у рамках п’ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20.

Манчестер Сити Шахтер

Манчестер Сіті у вівторок, 26 листопада, проведе матч п’ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20, в якому містяни на стадіоні Етіхад у Манчестері зіграють проти донецького Шахтаря. Початок матчу о 22.00.

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На думку букмекерів абсолютними фаворитами матчу є підопічні Хосепа Гвардіоли. На перемогу Манчестер Сіті приймають ставки з коефіцієнтом 1.18. Успіх українського клубу оцінюють в 16.00. Нічийний результат зустрічі — 7.90.

Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції матчу Манчестер Сіті — Шахтар на Фактах ICTV.

Фото: Manchester City, FC SHAKHTAR DONETSK

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