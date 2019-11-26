Пряму трансляцію матчу 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між Галатасараєм та Брюгге покаже телеканал Футбол 2.

У п’ятому турі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА Галатасарай зіграє з Брюгге. Матч пройде 26 листопада у Стамбулі на стадіоні Тюрк Телеком-Арена.

Початок матчу о 19.55.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 2.

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Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі Манчестер Сіті — Шахтар. Початок о 22:00.