Факти ICTV пропонують ознайомитися з результатами і розкладом матчів Ліги чемпіонів 2019/20.
Ліга чемпіонів УЄФА сезону 2019/20 стартувала 17 вересня.
Час початку матчів, як і в минулому сезоні о 19.55 та о 22.00.
Єдиний представник України у Лізі чемпіонів донецький Шахтар потрапив у групу С, де йому належить зустрітися з англійським Манчестер Сіті, італійською Аталантою та загребським Динамо.
Читайте: Ліга Європи-2019/20: календар та результати матчів
За регламентом ЛЧ команди, які посядуть перше та друге місця у своїх групах, вийдуть до 1/8 фіналу ЛЧ та продовжать боротьбу за головний клубний трофей Європи, а команди, які посядуть третю сходинку зіграють в 1/16 фіналу Ліги Європи.
Вирішальний матч відбудеться 30 травня 2020 року на Олімпійському стадіоні імені Ататюрка у Стамбулі.
Груповий етап
Група А
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|ПСЖ
|4
|4
|0
|0
|10
|0
|12
|2.
|Реал Мадрид
|4
|2
|1
|1
|9
|5
|7
|3.
|Брюгге
|4
|0
|2
|2
|2
|8
|2
|4.
|Галатасарай
|4
|0
|1
|3
|0
|8
|1
|1 тур. 18.09
|4 тур. 6.11
|19:55
|Брюгге
|0:0
|Галатасарай
|22:00
|ПСЖ
|1:0
|Брюгге
|22:00
|ПСЖ
|3:0
|Реал
|22:00
|Реал
|6:0
|Галатасарай
|2 тур. 1.10
|5 тур. 26.11
|19:55
|Реал
|1:1
|Брюгге
|19:55
|Галатасарай
|_:_
|Брюгге
|22:00
|Галатасарай
|0:1
|ПСЖ
|22:00
|Реал
|_:_
|ПСЖ
|3 тур. 22.10
|6 тур. 11.12
|22:00
|Брюгге
|0:5
|ПСЖ
|22:00
|Брюгге
|_:_
|Реал
|22:00
|Галатасарай
|0:1
|Реал
|22:00
|ПСЖ
|_:_
|Галатасарай
Група B
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Баварія
|4
|4
|0
|0
|15
|4
|12
|2.
|Тоттенгем
|4
|2
|1
|1
|13
|9
|7
|3.
|Црвена Звезда
|4
|1
|0
|3
|3
|13
|3
|4.
|Олімпіакос
|4
|0
|1
|3
|5
|10
|1
|1 тур. 18.09
|4 тур. 6.11
|19:55
|Олімпіакос
|2:2
|Тоттенгем
|19:55
|Баварія
|2:0
|Олімпіакос
|22:00
|Баварія
|3:0
|Црвена Звезда
|22:00
|Црвена Звезда
|0:4
|Тоттенгем
|2 тур. 1.10
|5 тур. 26.11
|19:55
|Тоттенгем
|2:7
|Баварія
|19:55
|Тоттенгем
|_:_
|Олімпіакос
|22:00
|Црвена Звезда
|3:1
|Олімпіакос
|22:00
|Црвена Звезда
|_:_
|Баварія
|3 тур. 22.10
|6 тур. 11.12
|22:00
|Олімпіакос
|2:3
|Баварія
|22:00
|Баварія
|_:_
|Тоттенгем
|22:00
|Тоттенгем
|5:0
|Црвена Звезда
|22:00
|Олімпіакос
|_:_
|Црвена Звезда
Група С
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Манчестер Сіті
|4
|3
|1
|0
|11
|2
|10
|2.
|Шахтар Донецьк
|4
|1
|2
|1
|7
|9
|5
|3.
|Динамо Загреб
|4
|1
|2
|1
|9
|7
|5
|4.
|Аталанта
|4
|0
|1
|3
|3
|12
|1
|1 тур. 18.09
|4 тур. 6.11
|22:00
|Динамо
|4:0
|Аталанта
|22:00
|Динамо
|3:3
|Шахтар
|22:00
|Шахтар
|0:3
|Ман.Сіті
|22:00
|Аталанта
|1:1
|Ман.Сіті
|2 тур. 1.10
|5 тур. 26.11
|19:55
|Аталанта
|1:2
|Шахтар
|19:55
|Аталанта
|_:_
|Динамо
|22:00
|Ман.Сіті
|2:0
|Динамо
|22:00
|Ман.Сіті
|_:_
|Шахтар
|3 тур. 22.10
|6 тур. 11.12
|19:55
|Шахтар
|2:2
|Динамо
|19:55
|Шахтар
|_:_
|Аталанта
|22:00
|Ман.Сіті
|5:1
|Аталанта
|19:55
|Динамо
|_:_
|Ман.Сіті
Група D
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Ювентус
|4
|3
|1
|0
|9
|4
|10
|2.
|Атлетіко
|4
|2
|1
|1
|6
|4
|7
|3.
|Локомотив
|4
|1
|0
|3
|4
|7
|3
|4.
|Байєр
|4
|1
|0
|3
|3
|7
|3
|1 тур. 18.09
|4 тур. 6.11
|22:00
|Атлетіко
|2:2
|Ювентус
|19:55
|Локомотив
|1:2
|Ювентус
|22:00
|Байєр
|1:2
|Локомотив
|22:00
|Байєр
|2:1
|Атлетіко
|2 тур. 1.10
|5 тур. 26.11
|22:00
|Локомотив
|0:2
|Атлетіко
|19:55
|Локомотив
|_:_
|Байєр
|22:00
|Ювентус
|3:0
|Байєр
|22:00
|Ювентус
|_:_
|Атлетіко
|3 тур. 22.10
|6 тур. 11.12
|19:55
|Атлетіко
|1:0
|Байєр
|22:00
|Атлетіко
|_:_
|Локомотив
|22:00
|Ювентус
|2:1
|Локомотив
|22:00
|Байєр
|_:_
|Ювентус
Група E
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Ліверпуль
|4
|3
|0
|1
|10
|7
|9
|2.
|Наполі
|4
|2
|2
|0
|6
|3
|8
|3.
|Зальцбург
|4
|1
|1
|2
|12
|10
|4
|4.
|Генк
|4
|0
|1
|3
|4
|12
|1
|1 тур. 17.09
|4 тур. 5.11
|22:00
|Зальцбург
|6:2
|Генк
|22:00
|Ліверпуль
|2:1
|Генк
|22:00
|Наполі
|2:0
|Ліверпуль
|22:00
|Наполі
|1:1
|Зальцбург
|2 тур. 2.10
|5 тур. 27.11
|19:55
|Генк
|0:0
|Наполі
|22:00
|Генк
|_:_
|Зальцбург
|22:00
|Ліверпуль
|4:3
|Зальцбург
|22:00
|Ліверпуль
|_:_
|Наполі
|3 тур. 23.10
|6 тур. 10.12
|22:00
|Генк
|1:4
|Ліверпуль
|19:55
|Зальцбург
|_:_
|Ліверпуль
|22:00
|Зальцбург
|2:3
|Наполі
|19:55
|Наполі
|_:_
|Генк
Група F
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Барселона
|4
|2
|2
|0
|4
|2
|8
|2.
|Боруссія Дортмунд
|4
|2
|1
|1
|5
|4
|7
|3.
|Інтер
|4
|1
|1
|2
|6
|6
|4
|4.
|Славія Прага
|4
|0
|2
|2
|2
|5
|2
|1 тур. 17.09
|4 тур. 5.11
|22:00
|Боруссія Д
|0:0
|Барселона
|19:55
|Барселона
|0:0
|Славія
|22:00
|Інтер
|1:1
|Славія
|22:00
|Боруссія Д
|3:2
|Інтер
|2 тур. 2.10
|5 тур. 27.11
|19:55
|Славія
|0:2
|Боруссія Д
|19:55
|Барселона
|_:_
|Боруссія Д
|22:00
|Барселона
|2:1
|Інтер
|22:00
|Славія
|_:_
|Інтер
|3 тур. 23.10
|6 тур. 10.12
|22:00
|Інтер
|2:0
|Боруссія Д
|22:00
|Боруссія Д
|_:_
|Славія
|22:00
|Славія
|1:2
|Барселона
|22:00
|Інтер
|_:_
|Барселона
Група G
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Лейпциг
|4
|3
|0
|1
|6
|4
|9
|2.
|Ліон
|4
|2
|1
|1
|7
|4
|7
|3.
|Зеніт
|4
|1
|1
|2
|5
|6
|4
|4.
|Бенфіка
|4
|1
|0
|3
|5
|9
|3
|1 тур. 17.09
|4 тур. 5.11
|22:00
|Бенфіка
|1:2
|Лецпциг
|19:55
|Зеніт
|0:2
|Лейпциг
|22:00
|Ліон
|1:1
|Зеніт
|22:00
|Ліон
|3:1
|Бенфіка
|2 тур. 2.10
|5 тур. 27.11
|22:00
|Зеніт
|3:1
|Бенфіка
|19:55
|Зеніт
|_:_
|Ліон
|22:00
|Лейпциг
|0:2
|Ліон
|22:00
|Лейпциг
|_:_
|Бенфіка
|3 тур. 23.10
|6 тур. 10.12
|19:55
|Лейпциг
|2:1
|Зеніт
|22:00
|Бенфіка
|_:_
|Зеніт
|22:00
|Бенфіка
|2:1
|Ліон
|22:00
|Ліон
|_:_
|Лейпциг
Група H
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Аякс
|4
|2
|1
|1
|10
|5
|7
|2.
|Челсі
|4
|2
|1
|1
|7
|6
|7
|3.
|Валенсія
|4
|2
|1
|1
|6
|5
|7
|4.
|Лілль
|4
|0
|1
|3
|3
|10
|1
|1 тур. 17.09
|4 тур. 5.11
|22:00
|Аякс
|3:0
|Лілль
|22:00
|Валенсія
|4:1
|Лілль
|22:00
|Челсі
|0:1
|Валенсія
|22:00
|Челсі
|4:4
|Аякс
|2 тур. 2.10
|5 тур. 27.11
|22:00
|Валенсія
|0:3
|Аякс
|19:55
|Валенсія
|_:_
|Челсі
|22:00
|Лілль
|1:2
|Челсі
|22:00
|Лілль
|_:_
|Аякс
|3 тур. 23.10
|6 тур. 10.12
|19:55
|Аякс
|0:1
|Челсі
|22:00
|Аякс
|_:_
|Валенсія
|22:00
|Лілль
|1:1
|Валенсія
|22:00
|Челсі
|_:_
|Лілль