Букмекери дали прогноз на матч Ювентус — Атлетіко у рамках п’ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20.

Ювентус у вівторок, 26 листопада, проведе матч п’ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20, в якому б’янконері на стадіоні Альянц Арена у Турині зіграють проти мадридського Атлетіко. Початок матчу о 22.00.

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На думку букмекерів фаворитами матчу є підопічні Мауріціо Саррі. На перемогу Ювентуса приймають ставки з коефіцієнтом 2.33. Успіх іспанського клубу оцінюють в 3.40. Нічийний результат зустрічі — 3.15.

Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі Манчестер Сіті — Шахтар. Початок о 22:00.

Фото: JuventusFC, Atlético de Madrid