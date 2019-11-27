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Факти / Спорт

Де дивитися Барселона — Боруссія

Пряму трансляцію матчу 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між Барселоною та Боруссією Дортмунд покаже телеканал Футбол 1.

Барселона Боруссия

У п’ятому турі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА Барселона зіграє з Боруссією Дортмунд. Матч пройде 27 листопада у Барселоні на стадіоні Камп Ноу.

Початок матчу о 22.00.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1.

ЧитайтеБарселона — Боруссія: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі Мальме — Динамо Київ у Лізі Європи. Початок о 22:00.

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