Пряму трансляцію матчу 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між Ліверпулем та Наполі покаже телеканал Матч Футбол.

У п’ятому турі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА Ліверпуль зіграє з Наполі. Матч пройде 27 листопада у Ліверпулі на стадіоні Енфілд.

Початок матчу о 22.00.

Вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на російському телеканалі Матч Футбол. Також у записі гру покаже український телеканал Футбол 1 о 23.55.

Читайте: Ліверпуль — Наполі: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі Мальме — Динамо Київ у Лізі Європи. Початок о 22:00.