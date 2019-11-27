Букмекери дали прогноз на матч Валенсія — Челсі у рамках п’ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20.

Валенсія у середу, 27 листопада, проведе матч п’ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20, в якому кажани на стадіоні Месталья у Валенсії зіграють проти англійського Челсі. Початок матчу о 19.55.

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На думку букмекерів фаворитами матчу є підопічні Френка Лемпарда. На перемогу Челсі приймають ставки з коефіцієнтом 1.99. Успіх іспанського клубу оцінюють в 3.75. Нічийний результат зустрічі — 3.75.

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Фото: Valencia CF, Chelsea FC