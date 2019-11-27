Головний тренер Тоттенгем Готспур Жозе Моуріньо не скупився на компліменти на адресу болбоя, який взяв участь в гольовий атаці команди у домашньому матчі проти Олімпіакоса.

Наставник лондонського Тоттенгема Жозе Моурінью подякував болбою після швидкого введення м’яча в гру, який дозволив шпорам зрівняти рахунок в матчі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Олімпіакоса.

По перерві лондонці летіли з рахунком 1:2, м’яч опинився в ауті. Болбой миттєво кинув м’яча Сержу Ор’є, той так само швидко скинув на Лукаса Моуру, який розігнався по флангу і прострілив на Кейна. А Гаррі вже перевів м’яч у ворота, і зрівняв рахунок.

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За участь у гольовій атаці Моурінью з вдячністю обійняв болбоя.

— Люблю розумних болбоїв. Я був таким же. Цей хлопець був чудовий. Він прочитав гру, все зрозумів і зробив важливу передачу. Думаю, він ніколи не забуде цей момент, – сказав Моурінью після гри.

Mourinho hugging the ballboy who helped in the goal

The special one is backpic.twitter.com/BeKtt4cKC5 — Sameh (@Sameh_RM) November 26, 2019

Нагадаємо, Тоттенхем переміг Олімпіакос з рахунком 4:2, програючи по ходу матчу 0:2.