Наставник лондонського Тоттенгема Жозе Моурінью подякував болбою після швидкого введення м’яча в гру, який дозволив шпорам зрівняти рахунок в матчі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Олімпіакоса.

По перерві лондонці летіли з рахунком 1:2, м’яч опинився в ауті. Болбой миттєво кинув м’яча Сержу Ор’є, той так само швидко скинув на Лукаса Моуру, який розігнався по флангу і прострілив на Кейна. А Гаррі вже перевів м’яч у ворота, і зрівняв рахунок.

Читайте: Я буду вашим другом, дівчиною. Ким завгодно – Моурінью футболістам Тоттенгема

За участь у гольовій атаці Моурінью з вдячністю обійняв болбоя.

Mourinho hugging the ballboy who helped in the goal

The special one is backpic.twitter.com/BeKtt4cKC5

— Sameh (@Sameh_RM) November 26, 2019