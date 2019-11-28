Барселона обіграла дортмундську Боруссію в рамках 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Барселона приймала Боруссію Дортмунд в рамках матчу 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Зустріч пройшла у Барселоні на Камп Ноу та завершилася впевненою перемогою господарів з рахунком 3:1.

Рахунок у матчі на 29-й хвилині відкрив Луїс Суарес, якому асистував Ліонель Мессі. Через чотири хвилини вже уругваєць асистував аргентинцю. Третій гол у ворота дортмундців відправив Антуан Грізманн.

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Підопічним Люсьєна Фавра вдалося відіграти один м’яч: Джейдон Санчо відправив красивий м’яч у сітку воріт Тер Штегена після пасу від Юліана Брандта.

Завдяки перемозі Барселона оформила собі путівку у плей-оф Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Валенсія та Челсі розійшлися нічиєю у матчі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.