Пивоварня Woodforde’s у Норвічі почала випускати пиво на честь фінського форварда Теему Пуккі.

Форвард Норвіч Сіті Теему Пуккі так закохав у себе грою на полі вболівальників клубу, що місцева пивоварня Woodforde’s почала випускати пінний напій на честь фінського футболіста.

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Бурштиновий ель під назвою The Perfect Finnish (Ідеальне фінське, але тут використовується і гра слів: Perfect Finish з однієї N перекладається як Ідеальне завершення атаки). Його міцність – 3,8 оборотів. На етикетках присутнє зображення самого Пуккі.

Пиво надійде у продаж 1 грудня – в день матчу 14-го туру англійської Прем’єр-ліги між Норвіч Сіті та Арсеналом. З грудня пиво також з’явиться у продажу в пабах Англії.

Раніше Факти ICTV писали, що Вірджил Ван Дейк прийшов на роботу до фаната та відвіз його на клубну базу.