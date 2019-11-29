Факти ICTV розповідають де дивитися пряму трансляцію 21-го етапу Формули 1 Гран-прі Абу-Дабі.
У неділю, 1 грудня, пройде 21-й етап Формули-1 – Гран-прі Абу-Дабі.
Подивитися пряму трансляцію гонки на трасі Яс-Марина можна буде у прямій трансляції на російському телеканалі Матч ТВ о 15.00. Також гонку можна буде подивитися у записі на каналі Setanta Sports о 20.30.
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Також за етапом можна буде спостерігати на ресурсах Live TV, F1analytic.com, Sport Stream.
Нагадаємо, пілот Red Bull Макс Ферстаппен переміг на 20-му етапі Формули-1 Гран-прі Бразилії.
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