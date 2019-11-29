Головний тренер Рейнджерс Стівен Джеррард вважає, що захисник Вірджил ван Дейк заслуговує отримати Золотий м’яч 2019 році.

Наставник шотландського Рейнджерс та екс-капітан Ліверпуля Стівен Джеррард розповів, кого вважає фаворитом у боротьбі за Золотий м’яч.

Читайте: Золотий м’яч вручать Мессі, подивляться VAR і віддадуть Ван Дейку – Гвардіола

На думку Стіві Джи, нагорода у 2019 році повинна дістатися захиснику мерсисайдців Вірджилу ван Дейку.

— Я, безумовно, один з головних фанатів Мессі. Мені подобається цей гравець – у нього непристойна кількість голів і ассистів. Так, я безперечно серед його шанувальників. Але якщо говорити про стабільність одного футболіста протягом року, футболіста, який виграв Лігу чемпіонів і абсолютно бездоганний у кожному матчі – це Вірджил ван Дейк – він заслуговує отримати Золотий м’яч, – сказав Джеррард.

За попередніми інсайдами Золотий м’яч у 2019 році дістанеться аргентинцю Ліонелю Мессі.

До речі, Факти ICTV запустили голосування і пропонують обрати футболіста, який на вашу думку, найбільше заслуговує на Золотий м’яч.