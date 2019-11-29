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Факти / Спорт

Стівен Джеррард назвав футболіста, який найбільше заслужив Золотий м’яч

Головний тренер Рейнджерс Стівен Джеррард вважає, що захисник Вірджил ван Дейк заслуговує отримати Золотий м’яч 2019 році.

Стивен Джеррард

Наставник шотландського Рейнджерс та екс-капітан Ліверпуля Стівен Джеррард розповів, кого вважає фаворитом у боротьбі за Золотий м’яч.

Читайте: Золотий м’яч вручать Мессі, подивляться VAR і віддадуть Ван Дейку – Гвардіола

На думку Стіві Джи, нагорода у 2019 році повинна дістатися захиснику мерсисайдців Вірджилу ван Дейку.

— Я, безумовно, один з головних фанатів Мессі. Мені подобається цей гравець – у нього непристойна кількість голів і ассистів. Так, я безперечно серед його шанувальників. Але якщо говорити про стабільність одного футболіста протягом року, футболіста, який виграв Лігу чемпіонів і абсолютно бездоганний у кожному матчі – це Вірджил ван Дейк – він заслуговує отримати Золотий м’яч, – сказав Джеррард.

За попередніми інсайдами Золотий м’яч у 2019 році дістанеться аргентинцю Ліонелю Мессі.

До речі, Факти ICTV запустили голосування і пропонують обрати футболіста, який на вашу думку, найбільше заслуговує на Золотий м’яч.

Джерело: Goal.com

Фото: Dreamstime

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