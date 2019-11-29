Церемонію жеребкування Євро-2020 вестиме румунська журналістка Коріна Караджа та португалець Педро Пінто.

У суботу, 30 листопада, в Бухаресті пройде жеребкування чемпіонату Європи з футболу 2020 року. За його підсумками остаточно визначаться склади груп та розклад матчів.

Попри те, що Україна вже знає, що потрапить у групу С до Нідерландів, ще два суперники залишаються невідомими. Це допоможе визначити румунська телезірка Коріна Караджа, яка разом з португальцем Педро Пінто вестиме церемонію жеребкування.

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Коріна досить активна у соціальних мережах. На її сторінку в Instagram підписано 300 тис. фоловерів. Журналістка багато подорожує.











































Церемонію жеребкування Євро-2020 проведе запальна брюнетка Коріна Караджа / 11 фотографий

Євро-2020 пройде у 12 містах з 12 червня по 12 липня. У фінальну частину турніру вже вибороли путівки 20 національних збірних.

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Ще чотири команди визначаться за підсумками Ліги націй УЄФА, матчі фінальної стадії якої пройдуть в березні 2020 року.

Раніше Факти ICTV писали, як були сформовані кошики для жеребкування та їхні склади.

Фото: Corina Caragea