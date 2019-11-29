PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Жеребкування Євро-2020: де та коли дивитися

Жеребкування фінальної стадії чемпіонату Європи з футболу 2020 пройде 30 листопада.

Жеребьевка Евро-2020

У суботу, 30 листопада, в румунському Бухаресті відбудеться жеребкування групового етапу чемпіонату Європи з футболу 2020 року.

Початок офіційної церемонії о 19.00.

Вітчизняні вболівальники мають змогу подивитися процедуру жеребкування на телеканалі Футбол 1. Також на телеканалі Україна можна буде подивитися церемонію у записі у суботу о 23.00.

Читайте: Відбулося жеребкування стикових матчів Євро-2020

Також церемонію можна буде подивитися на платформі Oll.tv за підпискою.

Деякі комбінації груп вже відомі через прив’язку збірних до міст проведення матчів. Зокрема збірна України при жеребкуванні потрапить до групи С в компанію до Нідерландів, а суперників з третього та четвертого кошиків визначить жереб.

Також Факти ICTV писали, що букмекери оцінили шанси збірної України на Євро-2020.

Фото: UEFA

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Андрей Пятов
УЄФА включив П’ятова у символічну збірну відбору на Євро-2020
Сборная России
Шотландія виступить на Євро-2020, якщо відсторонять Росію – The Telegraph
Евро 2020 логотип
Відбулося жеребкування стикових матчів Євро-2020
Ярмоленко и Яремчук в сборной Украины
Букмекери оцінили шанси збірної України на Євро-2020
Виталий Миколенко
Збірна за €626 млн: Міколенко потрапив в одну компанію з Роналду
Сборная Украины
Два українці потрапили до топ-100 найкращих гравців відбору на Євро-2020
Трофей чемпионата Европы
Відбір на Євро-2020: хто зіграє у стикових матчах
Евро-2020 трофей
Євро-2020: визначилися 20 учасників фінальної частини
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка