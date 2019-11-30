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Факти / Спорт

Боєць ММА Ємельяненко нокаутував пауерліфтера Кокляєва

Олександр Ємельяненко за правилами боксу впевнено переміг пауерліфтера Михайла Кокляєва у “бою року в Росії”.

Боєць ММА Ємельяненко нокаутував пауерліфтера Кокляєва

Боєць змішаних єдиноборств (ММА) Олександр Ємельяненко в першому раунді нокаутував пауерліфтера Михайла Кокляєва.

Бій на хокейній арені московського Динамо пройшов за правилами боксу.

На початку “головного бою року в Росії” ініціативу захопив Кокляєв. Він провів кілька вдалих атак, після чого контроль над поєдинком взяв Ємельяненко.

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Боєць ММА бився з опущеними руками і не форсував події в бою з суперником, який важче його на 20 кг.

Наприкінці раунду Ємельяненко все ж перестав жаліти пауерліфтера Кокляєва і відправив його у нокаут.

Нагадаємо, на турнірі UFC 244 Хорхе Масвідаль переміг Нейта Діаса та завоював пояс BMF.

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