У поєдинку 14-го туру чемпіонату Англії з футболу Манчестер Сіті зіграв у нічию з Ньюкаслом Юнайтедом.
Ньюкасл Юнайтед – Манчестер Сіті – 2:2.
Ньюкасл Юнайтед: Дубравка, Кларк, Манкільо, Дамметт, Фернандес, Альмірон, Хейден, Шелві, Сен-Максімен (Атсу, 80), Віллемс, Жоелінтон (Гейл, 69).
Манчестер Сіті: Едерсон, Стоунз, Менді, Уокер, Фернандіньо, де Брюйне, Сільва (Фоден, 70), Марез (Бернарду Сілва, 69), Гюндоган, Стерлінг, Габріел Жезус (Родрі Ернандес, 84).
Голи: Стерлінг 22, де Брюйне 82, Віллемс 25, Шелві 88.
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Майже вирішальний гол Ньюкасл Юнайтед забили на 82-й хвилині. Але Манчестер Сіті зрівняли рахунок на 88-й хвилині.
Таким чином, команда піднялася на другу сходинку в турнірній таблиці.
До слова, футболіст Олександр Зінченко не потрапив до заявки Манчестер Сіті на матч АПЛ через травму. Він продовжує лікуватися.
Фото: Manchester City