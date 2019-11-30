У поєдинку 14-го туру чемпіонату Англії з футболу Манчестер Сіті зіграв у нічию з Ньюкаслом Юнайтедом.

Ньюкасл Юнайтед – Манчестер Сіті – 2:2.

Ньюкасл Юнайтед: Дубравка, Кларк, Манкільо, Дамметт, Фернандес, Альмірон, Хейден, Шелві, Сен-Максімен (Атсу, 80), Віллемс, Жоелінтон (Гейл, 69).

Манчестер Сіті: Едерсон, Стоунз, Менді, Уокер, Фернандіньо, де Брюйне, Сільва (Фоден, 70), Марез (Бернарду Сілва, 69), Гюндоган, Стерлінг, Габріел Жезус (Родрі Ернандес, 84).

Голи: Стерлінг 22, де Брюйне 82, Віллемс 25, Шелві 88.

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Майже вирішальний гол Ньюкасл Юнайтед забили на 82-й хвилині. Але Манчестер Сіті зрівняли рахунок на 88-й хвилині.

Таким чином, команда піднялася на другу сходинку в турнірній таблиці.

До слова, футболіст Олександр Зінченко не потрапив до заявки Манчестер Сіті на матч АПЛ через травму. Він продовжує лікуватися.

Фото: Manchester City