Аталанті вдалося вирвати перемогу у Брешії, забивши три голи. Великий внесок у перемогу вніс Руслан Маліновський.

30 листопада відбувся матч в серії А між Брешією та Аталантою, який завершився з рахунком 0:3.

З перших хвилин Аталанта показувала агресивну гру і часто атакувала ворота господарів. Всього за 10 хвилин зустрічі по воротах Брешії провели шість ударів.

Перший м’яч у ворота Брешії забили на 26-й хвилині. Кастань прекрасно навісив в штрафну, де Пашаліч пробив головою.

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Руслан Маліновський вийшов на поле на 58-й хвилині на заміну Мур’єля. Вже на 60-й хвилині він допоміг Аталанті закріпити перевагу у матчі.

Він зміг знайти шпарину у захисті і передати м’яч в штрафну, де знову відзначився Пашаліч.

Під час однієї з атак Маліновський був близький до того, щоб загнати м’яч в ворота суперника, однак трохи не розрахував і пробив в штангу.

Брешія не збиралася здаватися і в другому таймі створила кілька хороших моментів за допомогою контратак, однак так і не змогла забити Аталанті.

А ось Ілічіч в додатковому часі зміг вийти один на один з воротарем і забити третій гол у ворота Брешії, довівши матч до розгрому.

До слова, Ліверпулю вдалося обіграти Брайтон з рахунком 2:1 під час матчу 14-го туру англійської Прем’єр-ліги.