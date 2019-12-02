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Факти / Спорт

Гемілтон виграв фінальну гонку сезону в Абу-Дабі

Британець Льюїс Гемілтон з Mercedes переміг на 21-му етапі Формули-1 Гран-прі Абу-Дабі.

Льюис Хэмилтон

Британський пілот Mercedes Льюїс Гемілтон став переможцем заключного 21-го етапу Формули-1 – Гран-прі Абу-Дабі. Другим до фінішу прийшов пілот Red Bull Макс Ферстаппен, а трійку лідерів замкнув пілот Ferrari Шарль Леклер.

Для Гемілтона ця перемога стала одинадцятою у сезоні і 84-ю у кар’єрі.

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Леклер хоч і фінішував третім, але французу загрожує дискваліфікація через несанкціоноване паливо. Тому третім на цьому етапі може стати Валттері Боттас з Mercedes.

Формула-1. Гран-прі Абу-Дабі

  • 1. Льюїс Гемілтон (Mercedes) – 55 кіл
  • 2. Макс Ферстаппен (Red Bull) + 16.7
  • 3. Шарль Леклер (Ferrari) +43.4
  • 4. Валттері Боттас (Mercedes) +44.3
  • 5. Себастьян Феттель (Ferrari) +64.3
  • 6. Александр Албон (Red Bull) +69.2
  • 7. Серхіо Перес (Racing Point) +1 коло
  • 8. Ландо Норріс (McLaren) +1 коло
  • 9. Данііл Квят (Toro Rosso) +1 коло
  • 10. Карлос Сайнс (McLaren) +1 коло

У загальному заліку пілотів перше місце посів шестиразовий чемпіон світу Льюїс Гемілтон (413 очок). Валттері Боттас – другий (326). Макс Ферстаппен – третій (278).

Фото: Getty Images

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