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Факти / Спорт

Guess Who’s Back? Зінченко повернувся до загальної групи Манчестер Сіті

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко поновив тренування після травми.

Александр Зинченко

Футболіст збірної України та Манчестер Сіті Олександр Зінченко повернувся до тренувань.

Офіційний YouTube-канал містян повідомив про це у відеоролику під назвою Guess Who’s Back?

Читайте: Золотий м’яч 2019: хто отримає нагороду (ГОЛОСУВАННЯ)

На відео видко, що Зінченко радий повернутися на поле. Українець покликав до себе і відразу ж обійняв партнера по команді Бернарду Сілву.

Нагадаємо, у 22-річного футболіста були проблеми з коліном, тому Олександрові знадобилося хірургічне втручання.

Відео: Man City

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