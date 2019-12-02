Форвард туринського Ювентуса Криштіану Роналду вирішив проігнорувати церемонію нагородження премії Золотий м’яч 2019.

Форвард туринського Ювентуса та збірної Португалії Криштіану Роналду не полетів до Парижа на церемонію вручення нагороди Золотий м’яч.

Португалець вирішив віддати перевагу гала-вечору Серії А в Мілані, де йому вручать одну з індивідуальних нагород.

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Минулоріч Роналду теж пропустив церемонію вручення Золотого м’яча. Тоді нагорода дісталася хавбеку Реала Луці Модричу.

Окрім Роналду на Золотий м’яч також претендують Вірджил ван Дейк та Ліонель Мессі.

Нагадаємо, визначилися склади груп фінальної частини Євро-2020.

Джерело: Get French Football News