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Роналду не приїде на церемонію Золотого м’яча 2019

Форвард туринського Ювентуса Криштіану Роналду вирішив проігнорувати церемонію нагородження премії Золотий м’яч 2019.

Роналду

Форвард туринського Ювентуса та збірної Португалії Криштіану Роналду не полетів до Парижа на церемонію вручення нагороди Золотий м’яч.

Португалець вирішив віддати перевагу гала-вечору Серії А в Мілані, де йому вручать одну з індивідуальних нагород.

Читайте: Золотий м’яч 2019: хто отримає нагороду (ГОЛОСУВАННЯ)

Минулоріч Роналду теж пропустив церемонію вручення Золотого м’яча. Тоді нагорода дісталася хавбеку Реала Луці Модричу.

Окрім Роналду на Золотий м’яч також претендують Вірджил ван Дейк та Ліонель Мессі.

Нагадаємо, визначилися склади груп фінальної частини Євро-2020.

Джерело: Get French Football News

Фото: Getty Images

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