Промоутер Едді Хірн назвав можливу дату поєдинку між Олександром Усиком та Дереком Чісорою.
Бій між українським боксером Олександром Усиком та британцем Дереком Чісорою може пройти 8 лютого. Про це розповів промоутер українця Едді Хірн.
— Цього тижня у мене була зустріч з командою Усика в Монако. Вони дуже зацікавлені в бою з Чісорою. Я розмовляв з Девідом Хеєм і Дереком Чісорою, вони теж хочуть бою з українцем. Потенційна дата – 8 лютого. Сподіваюся, ми всі разом зустрінемося наступного тижня, – сказав Хірн.
Чісора та Усик відвідають бій-реванш Ентоні Джошуа та Енді Руїса, який відбудеться у Саудівській Аравії. Це дасть обом боксерам обговорити майбутній поєдинок.
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Це буде другий бій Усика у суперважкій вазі після переходу з крузервейту.
Нагадаємо, Усик вперше у кар’єрі увійшов до рейтингу суперважкої ваги WBC.
Фото: Boxing Scene
Джерело: Boxing News 24