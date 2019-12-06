Пряму трансляцію бою між британським боксером Ентоні Джошуа та мексиканцем Енді Руїсом вітчизняні любителі боксу можуть подивитися на телеканалі Інтер 7 грудня о 23.00.

Бій-реванш Джошуа — Руїс відбудеться 7 грудня в Ед-Дірійя в Саудівській Аравії. Бій пройде на Diriyah Arena.

Протистояння боксерів можна буде подивитися завдяки прямій трансляції на каналі Інтер, яка розпочнеться о 23.00.

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Також поєдинок в Саудівській Аравії покаже російський Матч ТВ, британський телеканал Sky Sports Box Office, французький RMC Sport, американська стримінгова платформа DAZN та польська TVP Stream.

Нагадаємо, у червні Джошуа поступився Руїсу технічним нокаутом і втратив усі титули.