Реал зіграє з Еспаньйолом у зеленій формі – стало відомо чому

Реал Мадрид прийме 7 грудня на Сантьяго Бернабеу Еспаньйол в рамках матчу 16-го туру Ла Ліги.

Футболісти мадридського Реала зіграють проти Еспаньйола у зеленій формі, щоб звернути увагу спільноти на проблему зміни клімату.

На головному фасаді Сантьяго Бернабеу також розмістять величезне полотно (майже 36 на 20 метрів) на тему екології, яке висітиме там до 13 грудня – до закінчення саміту ООН.

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У ці дні Мадрид приймає 25-у Всесвітню конференцію ООН з питань клімату (COP25). Саме тому гра з Еспаньолом була обрана Реалом як найкраща можливість зіграти в зеленій формі.

Це буде перша гра Реал в третьому комплекті форми в офіційному матчі у поточному сезоні.

До речі, на початку грудня Реал показав четвертий комплект форми.