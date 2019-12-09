Усик може провести бій з Джошуа на стадіоні Тоттенгема

Промоутер чемпіона світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа Едді Хірн розповів, що його підопічний захищатиме свої титули в Лондоні.

Чемпіон світу у суперважкій вазі Ентоні Джошуа скоріш за все проведе захист титулів у Лондоні на новенькому 62-тисячному стадіоні Тоттенгем Готспур.

Суперником британського боксера може стати українець Олександр Усик або болгарин Кубрат Пулєв.

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Пулєв є обов’язковим претендентом на титул IBF і найімовірнішим наступним суперником, а Усик – обов’язковим претендентом на пояс WBO, який скоріш за все зійдеться у лютому-березні з Дереком Чісорою.

— IBF дали нам час до квітня, щоб ми провели бій з Кубратом Пулєвим, а WBO протягом півроку зобов’язала битися з Усиком. Запитаємо у WBO, чи можемо ми спершу організувати бій з Пулєвим, – сказав Хірн.

Також Хірн додав, що команда Усика спершу хоче зустрічі українця з Чісорою, та те, що стадіон Тоттенгема зацікавлений прийняти бій за участю Джошуа.

Нагадаємо, Ентоні Джошуа переміг мексиканця Енді Руїса за очками у бою-реваншу, який відбувся у Саудівській Аравії.

Фото: Boxing Scene