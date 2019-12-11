PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Баварія — Тоттенгем: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Букмекери дали прогноз на матч Баварія — Тоттенгем у рамках шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20.

Бавария Тоттенхэм

Баварія у середу, 11 грудня, проведе матч шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20, в якому баварці на стадіоні Альянц Арена у Баварії зіграють проти лондонського Тоттенгема. Початок матчу о 22.00.

Читайте: Байєр — Ювентус: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Ганса-Дітера Фліка. На перемогу Баварії приймають ставки з коефіцієнтом 1.42. Успіх англійського клубу оцінюють в 6.60. Нічийний результат зустрічі — 5.50.

Також Факти ICTV пропонують ознайомитися з прогнозом на матч Брюгге — Реал.

Фото: FC Bayern München, Tottenham Hotspur

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Шахтар – Аталанта: онлайн-трансляція матчу
Шахтар – Аталанта: онлайн-трансляція матчу
Олимпиакос Црвена Звезда
Олімпіакос — Црвена Звезда: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів
Байер Ювентус
Байєр — Ювентус: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів
ПСЖ Галатасарай
ПСЖ — Галатасарай: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів
Брюгге Реал Мадрид
Брюгге — Реал: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів
Атлетико Локомотив
Атлетіко — Локомотив: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів
ОСК Металлист
Де дивитися Шахтар — Аталанта
Динамо Загреб Манчестер Сити
Динамо Загреб — Манчестер Сіті: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка