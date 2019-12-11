Букмекери дали прогноз на матч Баварія — Тоттенгем у рамках шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20.

Баварія у середу, 11 грудня, проведе матч шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20, в якому баварці на стадіоні Альянц Арена у Баварії зіграють проти лондонського Тоттенгема. Початок матчу о 22.00.

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На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Ганса-Дітера Фліка. На перемогу Баварії приймають ставки з коефіцієнтом 1.42. Успіх англійського клубу оцінюють в 6.60. Нічийний результат зустрічі — 5.50.

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Фото: FC Bayern München, Tottenham Hotspur