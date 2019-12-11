Шахтар 11 грудня у Харкові зіграє проти Аталанти свій шостий матч у рамках групового етапу Ліги чемпіонів.

Донецький Шахтар 11 грудня проведе останній шостий матч у рамках групового етапу Ліги чемпіонів.

Гірники зіграють у Харкові проти італійської Аталанти на ОСК Металіст. Матч є дуже важливим, враховуючи ситуацію в турнірній таблиці перед шостим туром.

Шахтар повинен перемагати, щоб забронювати собі вихід у плей-оф. У разі нічиєї команді Луїша Каштру доведеться лише сподіватися на поразку Динамо Загреб у матчі проти Манчестер Сіті, або на нічийний результат цього матчу.

Український клуб підходить до гри без кадрових втрат.

– Важливо проаналізувати нашу першу зустріч в Італії. Зараз суперник грає трохи по-іншому, отже є декілька окремих факторів, виходячи з яких, а також з нашої стратегії, оберемо стартовий склад. Хоча, зрозуміло, він буде приблизно тим самим, яким ми зазвичай виступаємо, плюс-мінус два-три футболісти. На 75% команда буде без змін, – розповів головний тренер Шахтаря Луїш Каштру.

Нагадаємо, гірники у другому турі перемогли на виїзді Аталанту за рахунком 2:1.

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Прогноз Фактів ICTV: Шахтар – Аталанта – 2:1.

Нагадаємо, Факти ICTV писали, де дивитися Шахтар — Аталанта. Для тих, хто не має такої можливості, ми проведемо онлайн-трансляцію матчу, яка розпочнеться о 19.55 11 грудня.

Фото: Шахтар