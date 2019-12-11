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Факти / Спорт

Тенісистка Дар’я Снігур вийшла до чвертьфіналу турніру в Дубаї

Українська тенісистка Дар’я Снігур (№328 WTA) вперше в кар’єрі пройшла до чвертьфіналу турніру ITF в Дубаї з призовим фондом $100 тис.

Дар’я Снігур

17-річна українка Дар’я Снігур в матчі другого кола обіграла росіянку Анастасію Потапову (№95 WTA).

Дар’я Снігур (Україна) – Анастасія Потапова (Росія) – 6:2, 6:3.

Наступною суперницею українки стане тенісистка Магдалена Френш (№202 WTA) з Польщі.

Читайте: Українка Дарина Снігур перемогла в турнірі ITF

У липні у фіналі юніорського Вімблдону 17-річна українка обіграла американку Алексу Ноель.

Фото: ФТУ

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