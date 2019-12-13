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Факти / Спорт

15 років тому Шевченко отримав Золотий м’яч

Наставник збірної України Андрій Шевченко пригадав, як став володарем Золотого м’яча у 2004 році.

Андрей Шевченко с Золотым мячем

13 грудня сталася визначна подія в історії українського футболу. Саме в цей день у 2004 році форвард Мілана та збірної України Андрій Шевченко став володарем Золотого м’яча.

— 15 років минуло з тих пір, як мені випала честь виграти Золотий м’яч. Я дуже вдячний своїм партнерам по команді і вболівальникам, які постійно підтримували мене, щоб у мене було це важливе досягнення, – написав Шевченко на своїй сторінці в Twitter.

У голосуванні за нагороду за Шевченка віддали голоси 40 з 52 респондентів. 27 з них поставили українця на першу сходинку. Всього Шевченко отримав 175 балів. Другим у голосуванні став португалець Деку (139), третім – хавбек бразилець Роналдіньо (133).

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У 2004 році Шевченко став найкращим бомбардиром Серії А, виграв чемпіонат і Суперкубок Італії та увійшов до збірної року за версією УЄФА.

Нагадаємо, у 2019 році володарем Золотого м’яча став Ліонель Мессі, випередивши у голосуванні Вірджила ван Дейка на 7 очок.

Фото: Getty Images

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