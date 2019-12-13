Наставник збірної України Андрій Шевченко пригадав, як став володарем Золотого м’яча у 2004 році.

13 грудня сталася визначна подія в історії українського футболу. Саме в цей день у 2004 році форвард Мілана та збірної України Андрій Шевченко став володарем Золотого м’яча.

— 15 років минуло з тих пір, як мені випала честь виграти Золотий м’яч. Я дуже вдячний своїм партнерам по команді і вболівальникам, які постійно підтримували мене, щоб у мене було це важливе досягнення, – написав Шевченко на своїй сторінці в Twitter.

Good morning everybody, 15 years have passed since I had the honor to win the Ballon d’Or. Once again, I am forever thankful to my teammates and all the fans who constantly supported me for this important achievement in my life. #2004 #BallondOr #OnThisDay pic.twitter.com/tF2po5Co9L — Andriy Shevchenko (@jksheva7) December 13, 2019

У голосуванні за нагороду за Шевченка віддали голоси 40 з 52 респондентів. 27 з них поставили українця на першу сходинку. Всього Шевченко отримав 175 балів. Другим у голосуванні став португалець Деку (139), третім – хавбек бразилець Роналдіньо (133).

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У 2004 році Шевченко став найкращим бомбардиром Серії А, виграв чемпіонат і Суперкубок Італії та увійшов до збірної року за версією УЄФА.

Нагадаємо, у 2019 році володарем Золотого м’яча став Ліонель Мессі, випередивши у голосуванні Вірджила ван Дейка на 7 очок.