Американський боксер Теофімо Лопес виграв технічним нокаутом чемпіонський бій за версією IBF у легкій вазі у Річарда Коммі з Гани.

Бій Річарда Коммі і Теофімо Лопеса пройшов у Нью-Йорку на арені Madison Square Garden.

Володар титулу IBF Коммі бився з претендентом на його титул Лопесом. Американець здобув впевнену перемогу, нокаутувавши суперника у другому раунді.

Читайте: WBO назвала Ломаченка найкращим боксером року

У 2020 році Лопес повинен вийти на ринг проти українця Василя Ломаченка.

До речі, чемпіон світу за версіями WBA, WBO і WBC Василь Ломаченко може більше не вийти на ринг в 2019 році. За словами промоутера українця Боба Арума, боксер чекає результату бою між Коммі і Лопесом.

Фото: tuffnupboxing