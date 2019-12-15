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Факти / Спорт

Лопес нокаутував Коммі: повне відео бою

Американський боксер Теофімо Лопес виграв технічним нокаутом чемпіонський бій за версією IBF у легкій вазі у Річарда Коммі з Гани.

Комми Лопес

Бій Річарда Коммі і Теофімо Лопеса пройшов у Нью-Йорку на арені Madison Square Garden.

Володар титулу IBF Коммі бився з претендентом на його титул Лопесом. Американець здобув впевнену перемогу, нокаутувавши суперника у другому раунді.

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У 2020 році Лопес повинен вийти на ринг проти українця Василя Ломаченка.

До речі, чемпіон світу за версіями WBA, WBO і WBC Василь Ломаченко може більше не вийти на ринг в 2019 році. За словами промоутера українця Боба Арума, боксер чекає результату бою між Коммі і Лопесом.

Фото: tuffnupboxing

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