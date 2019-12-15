Новий Національний стадіон у Токіо має п’ять поверхів над землею і два поверхи під землею.

На новому Національному стадіоні в Токіо, який відкрили 15 грудня, відбудуться церемонії відкриття і закриття Олімпіади-2020.

Стадіон, який має п’ять поверхів над землею і два поверхи під землею, будували протягом трьох років. Його загальна площа – 69,6 тис. кв. м.







У Токіо відкрили 7-поверховий стадіон до Олімпіади-2020 / 2 фотографии

Національний стадіон здатний прийняти одночасно 68 тис. глядачів. На його будівництво витратили $1,44 млрд.

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Під час Олімпіади-2020, яка відбудеться в Токіо з 24 липня по 9 серпня, на новій спортивній арені відбудуться змагання з легкої атлетики та фінал жіночого футболу.

Нагадаємо, чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBC, WBO і WBA українець Василь Ломаченко стане почесним послом Олімпіади-2020.

Джерело: Japan-news

Фото: Japan-news