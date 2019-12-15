У Лас-Вегасі відбувся турнір зі змішаних єдиноборств UFC 245. Його очолив бій між чемпіоном організації Камару Усманова і претендента на цей титул Колбі Ковингтона.

У головному бою турніру UFC 245 американський боєць Камару Усман переміг технічним нокаутом Колбі Ковінгтона в п’ятому раунді і захистив титул чемпіона в напівсередній вазі.

Починаючи з перших хвилин бою перевага була у Колбі, але хід подій змінився в третьому раунді, коли Усман зламав йому щелепу.

Повне відео бою Усмана – Ковінгтона

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Результати всіх пар UFC 245:

Алекс Волкановські переміг Макса Холлоуея за одноголосним рішенням суддів.

Аманда Нуньєс перемогла Жермейн де Рандамі за одноголосним рішенням суддів.

Марлон Мораес переміг Жозе Альдо за роздільним рішенням суддів.

Петро Ян нокаутував Юрайа Файбера в третьому раунді.

Джефф Ніл переміг Майка Перрі технічним нокаутом в першому раунді.

Ірен Алдана нокаутувала Кетлін Вієру в першому раунді.

Омарі Ахмедов переміг Ієна Хейниша за одноголосним рішенням суддів.

Метт Браун нокаутував Бена Сондерса в другому раунді.

Чейс Хупер переміг Деніеля Хупера технічним нокаутом в першому раунді.

Брендон Морено переміг Кай Кара-Франса за одноголосним рішенням суддів.

Джессіка Ай перемогла Вів’єн Арауджо за одноголосним рішенням суддів.

Пунахеле Соріано нокаутував Оскара П’єхоту в першому раунді.

Нагадаємо, на турнірі UFC 244 Хорхе Масвідаль переміг Нейта Діаса та завоював пояс BMF. Нагороду переможцю вручив популярний рестлер та актор Дуейн Джонсон.