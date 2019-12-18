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Факти / Спорт

Де дивитися Барселона — Реал Мадрид

Пряму трансляцію матчу 10-го туру чемпіонату Іспанії між Барселоною та Реалом покаже телеканал Megogo Футбол.

Камп Ноу

Барселона та Реал зіграють перенесений матч 10-го туру Ла Ліги. Ель Класіко пройде 18 грудня у Барселоні на стадіоні Камп Ноу.

Початок матчу о 21.00.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалах Футбол 2.

Читайте: Барселона — Реал: прогноз букмекерів на Ель Класіко

Також матч можна буде подивитися на ресурсі Megogo Футбол.

До речі, перед матчем Барселона – Реал на одному з головних проспектів Барселони – Пасео-де-Грас – з’явилося графіті із зображенням поцілунку Жерара Піке і Серхіо Рамоса.

Фото: Dreamstime

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