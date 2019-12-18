Футбольні фанати після матчу Десна – Динамо розтрощили вагон приміського потягу сполученням Ніжин – Київ.

15 грудня після матчу 18-го туру УПЛ між Десною та Динамо трапився прикрий інцидент. Фанати, які прямували приміським потягом сполученням Ніжин – Київ, розтрощили вагон потягу.

Хулігани зірвали 35 сидінь, стоп-кран, підпалювали петарди та фаєри.

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Машиніст змушений був зупинити поїзд на станції Бобровиця, щоб викликати поліцію, однак хулігани втекли з місця інциденту до прибуття правоохоронців. Затримка руху потяга склала 38 хвилин.

За попередніми оцінками збитки Укрзалізниці становлять близько 40 тис. грн.

Нагадаємо, Динамо мінімально обіграло Десну перед зимовою перервою, а фанати вивісили під час матчу лайливий банер на адресу власника клубу.

Фото: Укрзалізниця