Футбольні фанати після матчу Десна – Динамо розтрощили вагон приміського потягу сполученням Ніжин – Київ.
15 грудня після матчу 18-го туру УПЛ між Десною та Динамо трапився прикрий інцидент. Фанати, які прямували приміським потягом сполученням Ніжин – Київ, розтрощили вагон потягу.
Хулігани зірвали 35 сидінь, стоп-кран, підпалювали петарди та фаєри.
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Машиніст змушений був зупинити поїзд на станції Бобровиця, щоб викликати поліцію, однак хулігани втекли з місця інциденту до прибуття правоохоронців. Затримка руху потяга склала 38 хвилин.
За попередніми оцінками збитки Укрзалізниці становлять близько 40 тис. грн.
Нагадаємо, Динамо мінімально обіграло Десну перед зимовою перервою, а фанати вивісили під час матчу лайливий банер на адресу власника клубу.
Фото: Укрзалізниця