Форвард Ліверпуля Мохаммед Салах на своїй сторінці поділився рекламним роликом, в якому знявся з донькою Меккою.

Форвард Ліверпуля та збірної Єгипту Мохаммед Салах поділився у соцмережах рекламним роликом зі своєю участю.

Єгиптянина часто можна помітити у рекламних роликах німецької служби експрес-доставки DHL Express.

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Цього разу футболіст у ролику знявся разом зі своєю шестирічною донькою Меккою.

За сюжетом Салах замовив подарунок для доньки, який йому доставили службою DHL. Дівчинка розпаковує пакунок і дістає дитячі футбольні бутси для дівчаток. У фінальних кадрах ролику Мохаммед та Мекка грають у футбол.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Mohamed Salah (@mosalah) 19 Гру 2019 р. о 3:01 PST

Менш ніж за годину ролик на сторінці гравця подивилися 200 тис. людей, залишивши майже 2 тис. коментарів.

На початку січня Салах видалив усі свої сторінки у соцмережах – пізніше з’ясувалося, що це був рекламний хід DHL, з яким футболіст заключив контракт.