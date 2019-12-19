Форвард Ліверпуля Мохаммед Салах на своїй сторінці поділився рекламним роликом, в якому знявся з донькою Меккою.
Форвард Ліверпуля та збірної Єгипту Мохаммед Салах поділився у соцмережах рекламним роликом зі своєю участю.
Єгиптянина часто можна помітити у рекламних роликах німецької служби експрес-доставки DHL Express.
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Цього разу футболіст у ролику знявся разом зі своєю шестирічною донькою Меккою.
За сюжетом Салах замовив подарунок для доньки, який йому доставили службою DHL. Дівчинка розпаковує пакунок і дістає дитячі футбольні бутси для дівчаток. У фінальних кадрах ролику Мохаммед та Мекка грають у футбол.
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Менш ніж за годину ролик на сторінці гравця подивилися 200 тис. людей, залишивши майже 2 тис. коментарів.
На початку січня Салах видалив усі свої сторінки у соцмережах – пізніше з’ясувалося, що це був рекламний хід DHL, з яким футболіст заключив контракт.