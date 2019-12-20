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Факти / Спорт

Екс-тренер Динамо Хацкевич працевлаштувався в Росії

Білоруський спеціаліст Олександр Хацкевич очолив російський Ротор з Волгограда, який виступає у першості ФНЛ.

Александр Хацкевич возглавил Ротор

Колишній наставник київського Динамо Олександр Хацкевич очолив російський СК Ротор.

Білоруський спеціаліст приєднається до команди 12 січня на зборах, які пройдуть у Туреччині.

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У тренерський штаб Хацкевича у Роторі увійдуть Максим Шацьких, тренер з фізпідготовки Віталій Шпанюк та тренер воротарів Віталій Варівончик.

У турнірній таблиці першості ФНЛ Ротор йде на першому місці, маючи в активі 52 очки.

Нагадаємо, Хацкевич покинув пост тренера київського Динамо після вильоту команди з Ліги чемпіонів.

Джерело: СК Ротор

Фото: СК Ротор

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