Білоруський спеціаліст Олександр Хацкевич очолив російський Ротор з Волгограда, який виступає у першості ФНЛ.
Колишній наставник київського Динамо Олександр Хацкевич очолив російський СК Ротор.
Білоруський спеціаліст приєднається до команди 12 січня на зборах, які пройдуть у Туреччині.
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У тренерський штаб Хацкевича у Роторі увійдуть Максим Шацьких, тренер з фізпідготовки Віталій Шпанюк та тренер воротарів Віталій Варівончик.
У турнірній таблиці першості ФНЛ Ротор йде на першому місці, маючи в активі 52 очки.
Нагадаємо, Хацкевич покинув пост тренера київського Динамо після вильоту команди з Ліги чемпіонів.
Джерело: СК Ротор
Фото: СК Ротор
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