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Факти / Спорт

Фіорентина відправила у відставку Монтеллу

Вінченцо Монтелла звільнений з поста тренера італійської Фіорентини.

Винченцо Монтелла

Рішення про відставку Вінченцо Монтелли з поста головного тренера Фіорентини ухвалили після розгромної поразки фіалок від Роми (1:4) у 17-му турі Серії А.

Таким чином Фіорентина видала серію з семи поспіль матчів без перемог. Зараз команда знаходиться на 14-й сходинці у турнірній таблиці чемпіонату Італії.

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Монтелла очолив Фіорентину в друге у квітні 2019 року, підписавши контракт з фіалками терміном на два роки. Раніше менеджер працював у клубі з 2012 по 2015 рік.

У клубі заявили, що ім’я нового головного тренера повідомлять через кілька днів.

До речі, Факти ICTV зібрали найгучніші тренерські відставки у 2019 році.

Джерело: ACF Fiorentina

Фото: Dreamstime

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