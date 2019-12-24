Баскські сепаратисти виступили з протестами проти проведення чемпіонату Європи з футболу у 2020 у Більбао.

Представники молодіжної організації Ernai у Більбао розвісили плакати, на якому зображено знаменитий стрибок екс-форварда Манчестер Юнайтед Еріка Кантона. На постері від накладений на перевернуте фото капітана збірної Іспанії та мадридського Реала Серіхо Рамоса.

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На постері містить слоган: Скажи ні цьому чемпіонату Європи. Не варто грайте з Країною Басків!

У 1995 році Кантона вилучили з поля у матчі проти Крістал Пелас. Француз залишаючи поле підбіг до трибун і стрибнув на фаната, вдаривши його ногою.

У Більбао заплановано чотири матчі Євро-2020: три матчі групового етапу та зустріч 1/8 фіналу. Збірна Іспанії у Більбао зіграє щонайменше три гри. Востаннє Фурія Роха грала у Басконії ще у 1967 році.

Нагадаємо, сепаратисти в Каталонії скористалися резонансом довкола матчу Барселона – Реал Мадрид та спричинили масові безлади, в результаті яких постраждало 60 людей.