Ватикан планує сформувати власний Олімпійський комітет

Представник Папської ради з культури заявив про можливість присутності Ватикану під час параду націй на церемонії відкриття літніх Олімпійських ігор 2024 року в Парижі.

Місцева федерація легкої атлетики під назвою Athletica Vaticana була сформована в січні 2019 року.

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Зараз Ватикан веде переговори про членство в Міжнародній асоціації легкоатлетичних федерацій.

– Професійний спорт став величезним ринком і це необхідно брати до уваги, – заявив представник.

Він додав, що спорт може допомогти релігійним громадам боротися з патологіями релігії, а релігія здатна привнести в світ спорту етичні і моральні “вітаміни”.

Нагадаємо, брейк-данс, скейтбординг, серфінг і спортивне скелелазіння попередньо внесли до програми літніх Олімпійських ігор 2024 року в Парижі.