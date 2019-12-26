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Факти / Спорт

Боруссія влаштувала для сиріт зустріч з Ройсом та Вайгелем та засипала подарунками

Боруссія Дортмунд інтегрувала рекламу своїх автобусів MAN у свій різдвяний ролик.

Боруссия рождество

Водій автобуса дортмундської Боруссії Крістіан Шульц з’їздив в дитяче поселення SOS, яке є аналогом дитячих будинків, щоб відвезти дітей у фан-шоп клубу.

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Спершу дітям оголосили, що їх відвезуть на екскурсію на стадіон Боруссії, де неочікувано зробили сюрприз – дозволили безкоштовно набрати атрибутики джмелів. Далі на дітлахів чекав ще один сюрприз – подарунки від Юліана Вайгля та Марко Ройса.

SOS – це приватна благодійна організація, яка допомагає сиротам та дітям, які залишилися без опіки.

До речі, 28 тис. вболівальників німецького Уніон Берлін заспівали на стадіоні Штадіон ан дер Альтен Фьорштерей при свічках.

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