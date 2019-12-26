Лунін освідчився своїй дівчині на стадіоні Вальядоліда

Голкіпер збірної України Андрій Лунін зробив пропозицію своїй дівчині Анастасії.

Голкіпер збірної України та мадридського Реала, який зараз перебуває в оренді в Вальядоліді, Андрій Лунін зважився зробити пропозицію своїй дівчині Анастасії.

Футболіст вирішив освідчитися 25 грудня, коли майже весь світ святкує Різдво. Лунін зробив пропозицію на полі стадіону Вальядоліда – Нуево Хосе Соррілья.

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Обраниця українського голкіпера відповіла згодою.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Andrey_Lunin (@lunin_andrey) 25 Гру 2019 р. о 9:33 PST

Минулого тижня Лунін дебютував у складі Вальядоліда, зігравши повний матч в Кубку Іспанії проти Толоси (3:0).

Нагадаємо, у жовтні хавбек збірної України Олександр Зінченко зробив пропозицію своїй дівчині на НСК Олімпійський.

Фото: Andrey_Lunin