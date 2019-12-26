PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Лунін освідчився своїй дівчині на стадіоні Вальядоліда

Голкіпер збірної України Андрій Лунін зробив пропозицію своїй дівчині Анастасії.

Андрей Лунин сделал девушке предложение

Голкіпер збірної України та мадридського Реала, який зараз перебуває в оренді в Вальядоліді, Андрій Лунін зважився зробити пропозицію своїй дівчині Анастасії.

Футболіст вирішив освідчитися 25 грудня, коли майже весь світ святкує Різдво. Лунін зробив пропозицію на полі стадіону Вальядоліда – Нуево Хосе Соррілья.

Читайте: Рафаель Надаль одружився після 14 років стосунків – з’явилися перші фото

Обраниця українського голкіпера відповіла згодою.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Andrey_Lunin (@lunin_andrey)

Минулого тижня Лунін дебютував у складі Вальядоліда, зігравши повний матч в Кубку Іспанії проти Толоси (3:0).

Нагадаємо, у жовтні хавбек збірної України Олександр Зінченко зробив пропозицію своїй дівчині на НСК Олімпійський.

Фото: Andrey_Lunin

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Гіларі Дафф вийшла заміж
Гіларі Дафф таємно вийшла заміж: перші кадри з весілля
Єдина дочка Кузьми Скрябіна вийшла заміж – перші фото
Єдина дочка Кузьми Скрябіна вийшла заміж – перші фото
Хлопець кинув дівчину перед весіллям – вона не розгубилася і вийшла заміж за себе
Хлопець кинув дівчину перед весіллям – вона не розгубилася і вийшла заміж за себе
Боярин відгамселив наречену: у Британії пара розлучилася через кілька годин після весілля
Боярин відгамселив наречену: у Британії пара розлучилася через кілька годин після весілля
Наречений зайнявся сексом зі шістьма стриптизерками – реакція його дівчини
Наречений зайнявся сексом зі шістьма стриптизерками – реакція його дівчини
Андрей Лунин с девушкой
Лунін став п’ятим у номінації на Kopa Trophy
Роналду і Родрігес зіграли таємне весілля в Марокко – ЗМІ
Роналду і Родрігес зіграли таємне весілля в Марокко – ЗМІ
Варимез женился
Звільнений з РФ зв’язківець буксира Яни Капу одружився
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка